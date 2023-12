Calendario Europei nuoto 2024 | programma | orari giornalieri | date di inizio e fine

Leggi su oasport

(Di sabato 30 dicembre 2023) Dal 17 al 23 giugno glidiin vasca lunga terranno banco a Belgrado (Serbia). Nella piscina da 50 metri serba la rassegna continentale sarà l’ultimo test in vista delle Olimpiadi di Parigi. Mancando circa un mese ai Giochi, lo slot temporale porterà non poche squadre a fare delle scelte particolari rispetto all’evento. Il Direttore tecnico della Nazionale italiana, Cesare Butini, si era già espresso su questo argomento, dichiarando che la manifestazione in questione sarà un’occasione per una rappresentativa di nuove leve, per preservare i big in funzione dell’appuntamento a Cinque Cerchi. Da capire se anche le altre compagini faranno lo stesso ragionamento o se opteranno per una presenza con i migliori atleti. L’Italia, comunque, vorrà dar seguito agli ottimi riscontri delle edizioni passate. Gli azzurri hanno saputo ...