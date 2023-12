Calciomercato Milan | dopo David salta anche Guirassy?

Leggi su dailymilan

(Di sabato 30 dicembre 2023) Ilè alle porta, illavora per firmare due difensori centrali e un attaccante. Per la punta però ogni operazione potrebbe essere posticipata all’estate. C’è un nuovo problema:Jonathandel Lille che costa troppo (40 milioni di euro come minimo per strapparlo dalla Ligue 1)Serhourischia di allontanarsi dai radar di Casa.Non c’entra il decreto crescita che non verrà prorogato come ci si attendeva solo pochi giorni fa. O meglio, c’entrail decreto crescita ma la frenata che più preoccupa Furlani e Moncada arriva direttamente dalla Germania. Il bomber dello Stoccarda strizza l’occhio alla Premier League (Mster United, Chelsea e Arsenal sono sulle sue tracce…).A scriverlo è ...