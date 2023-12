Calciomercato | Matic valuta sempre l’addio al Rennes | si fa avanti il Lione

(Di sabato 30 dicembre 2023) Con l’apertura della sessione dipiù vicina, si fanno anche più insistenti le voci su un possibile addio prematuro di Nemanjaal. Stando a “L’Equipe”, infatti, ilstarebbe cercando per gennaio dei rinforzi a centrocampo e fra le opzioni ci sarebbe il 35enne serbo che avrebbe gi deciso di cambiare aria dopo pochi mesi. Il tecnico Stephan ha evidenziato come una cessione del centrocampista non è nei piani della società, ma il calciatore non sembrerebbe dello stesso avviso. Fin quiha collezionato 19 presenze, 16 delle quali da titolare. SportFace.

Commenta per primo L'ex centrocampista della Roma, Nemanja, attualmente al Rennes avversario del Milan nello spareggio per gli ottavi di finale di Europa League, può lasciare il club già a gennaio . Il serbo non si sarebbe integrato in Francia anche a ..., da Modesto a Bonucci: gli obiettivi della Roma Tiago Pinto è in scadenza, come ... Anche Nemanja, ex dei giallorossi, è in cerca di una nuova squadra e secondo quanto riportato ...Terminato il girone d’andata di Serie B sarà la volta del calciomercato per puntellare le formazioni prima del ritorno in campo. Si parte con la sessione invernale il 2 gennaio e ai nastri di partenza ...Il campione pronto a tornare nel nostro campionato. I tifosi sono al settimo cielo: pronti ad accoglierlo in grande stile.