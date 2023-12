Calciomercato – Ag Dragusin | “Punta a club top come Inter o Milan”

Cosa dire su Sommer Il portiere svizzero non riesce a respingere il colpo di testa die ... ma nel frattempo sta per arrivare il, con i nerazzurri che devono chiudere ...... cross del solito Gudmundsson e colpo di testa diche trova sulla sua strada un non irreprensibile Sommer che si butta la palla in rete. Termina così 1 - 1 la prima frazione ed il risultato ...Ci sono importanti novità riguardo a Radu Dragusin, difensore centrale di proprietà del Genoa e diventato in questi ultimi mesi un obiettivo concreto del calciomercato Milan. Secondo quanto riportato ...Radu Dragusin si sta mettendo in mostra in questa stagione: il rumeno sta vivendo un grande momento con il Genoa di Alberto Gilardino.