Calcio | Serie A | Udinese-Bologna 3-0**

(Di sabato 30 dicembre 2023) Udine, 30 dic. - (Adnkronos) - L'batte 3-0 ilin un match della 18/a giornata diA disputato al Bluenergy stadium di Udine. Per i friulani a segno Pereyra al 23', Lucca al 48' e Payero al 52'. In classifica i rossoblù restano fermi in quinta posizione con 31 punti, mentre i bianconeri salgono al 15° posto a quota 17.

2023 - 2024A Tabellino partita Atalanta - Lecce Squadra in casa Atalanta Squadra avversaria Lecce LECCE - Con un gol di Lookman al minuto 58 l'Atalanta ha superato il Lecce. I ...Marek Hamsik non dimentica Napoli. Quando ha tempo, quando può, si sistema sul divano, accende la tv e guarda le partite della sua squadra del cuore. Lo ha fatto anche in occasione della sfida ...10. Ted Lasso 3, Apple TV+ In questa terza stagione di Ted Lasso, tornano le funamboliche avventure di uno che non sa nulla di calcio e che nonostante tutto fa l’allenatore del Richmond e riesce in ...Juventus e Roma si affronteranno questa sera, alle ore 20:45, all'Allianz Stadium per il 18° di Serie A. A Torino, però, arriva anche ...