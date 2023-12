Calcio | Serie A | Udinese-Bologna 1-0 dopo il primo tempo

(Di sabato 30 dicembre 2023) Udine, 30 dic. - (Adnkronos) - L'conduce 1-0 sulalla fine deldel match valido per la 18/a giornata diA, in corso di svolgimento alla Dacia Arena della città friulana. A decidere sin qui la partita il gol di Pereyra al 23'.

... e un girovagare nella terza, due estati fa, Franco Lepore era ormai considerato un giocatore ... A Lecco il Peter Pan delitaliano si è rilanciato ancora una volta, proprio quando non ...Alle 18 poid'inizio per Verona - Salernitana e Milan - Sassuolo. In serata, alle 20.45, il big match Juventus - Roma ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DIA ). Ieri invece si sono giocate Napoli - ...'Il Lecce ha fatto una grande prestazione, il rammarico è tornare a casa a mani vuote', dice il tecnico dei salentini BERGAMO (ITALPRESS) - ...Il fantasista sembrava ormai definitivamente perso per il grande calcio e invece a Lecco è rinato dopo una carriera iniziata alternandosi tra pallone e lavoro in fabbrica ...