Calcio | Serie A | Milan-Sassuolo 1-0**

(Di sabato 30 dicembre 2023)o, 30 dic. - (Adnkronos) - Ilsconfigge 1-0 ilin un match della 18/a giornata diA, disputato allo stadio 'Meazza' dio. A decidere la partita la rete di Pulisic al 59'. In classifica i rossoneri sono terzi con 36 punti, a -9 dall'Inter capolista, mentre i neroverdi restano fermi a quota 16, in 16/a posizione.

Udine, 30 dic. - (Adnkronos) - L'Udinese batte 3-0 il Bologna in un match della 18/a giornata di Serie A disputato al Bluenergy stadium di Udine. Per ... (liberoquotidiano)

Altrettanto vero è che la stanchezza e la fatica, specie osservando le ultime partite diA , sono un fattore da non sottovalutare in termini di prestazioni sportive. La dirigenza dell'Inter ...Tra pochissime settimane, ilitaliano si prepara a vivere uno degli eventi più attesi della stagione : la Supercoppa ... Le squalifiche accumulate nelle giornate precedenti diA ...Milan - Sassuolo highlights e gol, ecco le immagini della sfida valevole per la diciottesima giornata di Serie A ...Nelle ultime due stagioni, in quarta serie Argentina ha collezionato 47 partite condite ... cresciuto nelle giovanili del Calcio Lamezia. Questi tre volti nuovi vanno quindi ad aggiungersi ai vari ...