Calcio | Serie A Gasperini Vedo un' Atalanta che continua a crescere

Genova, 29 dic. - (Adnkronos) - Termina in parità sul punteggio di 1-1 il primo tempo di Genoa-Inter , anticipo della 18/a giornata di Serie A, in ... (liberoquotidiano)

Intervenuto in conferenza stampa al termine di Atalanta - Lecce , Roberto D'Aversa ha analizzato la sconfitta dei giallorossi. Una partita equilibrata e intensa, decisa solo nel secondo tempo da una ...Intervenuto in conferenza stampa al termine di Atalanta - Lecce , Gian Piero Gasperini ha analizzato la vittoria della sua squadra. "Il Lecce è una squadra ben organizzata, che difende molto bene. Ha ...CAMPOBASSO – Mercato chiuso ma c’è ancora la possibilità per il Campobasso di operare su quello dei Dilettanti. E il Campobasso è al lavoro proprio su quest’ultimo per trovare soprattutto un attaccan ..."Un calcio in beneficenza", l'iniziativa messa in campo dai consiglieri comunali e di circoscrizione a sostegno della missione Speranza e Carità.