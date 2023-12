Calcio | Pioli | ' si può giocare meglio ma abbiamo affrontato la partita nel modo giusto'

(Di sabato 30 dicembre 2023) Milano, 30 dic. - (Adnkronos) - "Si poteva fare qualche gol in più e si puòsicuramente, bisogna trovare quella continuità che nei 95 minuti ci permette di avere uno standard più alto, però per il momento della stagione questaandava affrontata così.concesso il, è la risposta di un gruppo coeso e compatto, che non si è mai arreso alle difficoltà ma ha sempre cercato di superarle, insieme". Così l'allenatore del Milan Stefanodopo il successo per 1-0 sul Sassuolo. "L'abilità di un allenatore è cercare di capire e conoscere le propri squadra, io ho un gruppo molto responsabile, se 4 anni fa ero un tormento per loro adesso li lascio molto liberi, mi fido di loro -aggiunge il tecnico rossonero-. Hanno un grande senso di appartenenza e ...

Milan o, 27 dic. - (Adnkronos) - Non è stato un Natale tranquillo per il Milan e per Stefano Pioli , che è sempre più a rischio esonero. La partita ... (liberoquotidiano)

Nelle file rossonereschiera Maignan tra i pali; in difesa Calabria e Florenzi esterni con ... con Consigli che in tuffo intercetta una palla vagante pericolosa su und'angolo per il Milan.Con la vittoriastacca di nuovo la Fiorentina e si riprende il terzo posto in solitaria a 36 punti. Il Sassuolo invece rimane in zona retrocessione a soli due punti dal Cagliari ...Il Milan chiude il 2023 con una vittoria importante per la classifica e per il morale. Nella 18.ma giornata di Serie A la squadra di Pioli batte 1-0 il ...Le parole dell'allenatore dei rossoneri dopo il successo contro il Sassuolo: "Mi fido dei miei giocatori, alleno un gruppo coeso" ...