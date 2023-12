Calcio | l' Udinese travolge il Bologna con un netto 3-0 | a segno Pereyra | Lucca e Payero

(Di sabato 30 dicembre 2023) Udine, 30 dic. - (Adnkronos) - Terza sconfitta stagionale per ilche va ko in trasferta con un3-0 dal Bluenergy Stadium contro l'. I friulani tornano a conquistare i tre punti dopo 6 turni e quasi due mesi (dal successo per 1-0 sul Milan a San Siro del 4 novembre) grazie ai gol dial 23',al 48' eal 52'. In classifica i rossoblù restano fermi a quota 31 in quinta posizione, mentre i bianconeri risalgono al 15° posto con 17 punti. Il primo spunto dell'incontro lo regala Zirkzee al 4'. L'olandese parte dal lato destro, si accentra pronto a fornire l'assist in profondità, ma viene fermato all'ultimo dalla retroguardia friulana. Al 18' Lovric prova il destro violento dalla distanza, doppia deviazione e Skorupski che evita il ...

L'Udinese conduce 1 - 0 sul Bologna alla fine del primo tempo del match valido per la 18/a giornata di Serie A, in corso di svolgimento alla Dacia Arena della città friulana. Gran prova dei padroni di casa al Bluenergy Stadium, prima vittoria casalinga che arriva grazie alle reti di Pereyra, Lucca e Payero.