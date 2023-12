Calcio Estero live Sky e NOW dal 30 Dicembre al 3 Gennaio Premier League e Supercoppa Francia

Leggi su digital-news

(Di sabato 30 dicembre 2023) Fine 2023 e inizio 2024 in compagnia del campionato inglese, che nei prossimi giorni metterà in scena la ventesima giornata. Sui canali Sky Sport e anche in streaming su NOW sarà possibile seguire otto match di, tutti in diretta, uno anche su Sky Sport 4K.In tutto, però, saranno nove le partite in onda tra il 30e il 3, perché oltre alla, su Sky e NOW anche il Trophée des Champions, ovvero ladi, che verrà assegnata mercoledì prossimo a Parigi. Di fronte i vincitori dell’ultima Ligue 1 del Paris Saint Germain e quelli della Coppa didel Tolosa. Si gioca in gara secca al Parco dei Principi della capitale francese.Sabato 30, le partite iniziano con lo studio "La ...