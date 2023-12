Caivano | la bimba violentata scrive alla sua mamma | «Quanto mi manchi»

Sono tre mesi che non vede i suoi figli, tre mesi che non riesce neanche a parlare con loro al telefono, tre mesi che vorrebbe mandare dei regali ma ... (ilmattino)

Sono tre mesi che non vede i suoi figli, tre mesi che non riesce neanche a parlare con loro al telefono, tre mesi che vorrebbe mandare dei regali ma ... (ilmattino)

Un video riprende per l'ultima volta lanell'ex albergo, alle 15,12 quando sale da sola le ... 25 Agosto: lo stupro delle cuginette aIl 25 agosto si viene a sapere che due cuginette di 10 ...approfondimentodi 4 anni morta nel Bolognese, è stato incidente domestico FOTOGALLERY ©Ansa ... il ritorno di Patrick Zaki in Italia, le violenze a Palermo ee i femminicidi che hanno ...Poche righe scritte a penna cariche di tristezza e di malinconia. La firma è di una delle due bambine abusate la scorsa estate a Caivano, la più grande, trasferita in una casa famiglia nei giorni ...Alcuni controlli straordinari interforze nei comuni delle province di Caserta e Napoli, ricadenti nella cosiddetta Terra dei Fuochi hanno portato a numerose denunce e ...