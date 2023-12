Cagliari | Ranieri | «Nessuna sfortuna Lotteremo fino in fondo»

Il Cagliari deve fare a meno di Tommaso Augello per la sfida contro l'Empoli, al via alle 15. L'assenza del terzino sinistro ex Samp... (calciomercato)

Nel secondo tempo troppi palloni lunghi ed abbiamo prestato troppo il fianco al. Abbiamo ...- 'Conosco Claudio. Oggi c'è stata la fortuna di incontrarci per la prima volta da ...Così il mister dell'Empoli Aurelio Andreazzoli dopo lo zero a zero contro il. "Era la gara ... Parole di elogio per: "Un grande, uno da imitare: i giovani devono imparare da lui. Mi ...(ANSA) - CAGLIARI, 30 DIC - 'Questa volta non abbiamo avuto la fortuna dalla nostra, dal rigore al gol annullato all'occasione di Petagna.ed è in questo modo che la squadra di Ranieri passa in vantaggio al 66', con una palla spiovente da punizione di Nicolas Viola, che beffa Caprile. Gol però che richiama per la seconda volta Maresca al ...