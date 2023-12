Cagliari | Ranieri | “Buona partita | siamo stati bravi”

Leggi su sportface

(Di sabato 30 dicembre 2023) “Non parlerei di sfortuna, abbiamo fatto una. L’Empoli sapeva come giocare ma noie abbiamo risposto colpo su colpo. Nel secondo tempo abbiamo fatto bene e creato tanto, ma non abbiamo raccolto. In ogni caso abbiamo dimostrato che noi ci. La squadra c’è e non vuole mollare. La prestazione c’è stata, pazienza per il risultato. Abbiamo controllato abbastanza bene gli avversari, che si sono affacciati nella nostra area soltanto con dei palloni lunghi“. A dirlo è stato il tecnico del, Claudio, ai microfoni di Sky Sport, al termine del match pareggiato, per 0-0, contro l’Empoli. “Il gol annullato a Viola? Non l’ho rivisto, mi è difficile giudicare. Noi con il Var non abbiamo un buon rapporto“, ha ...