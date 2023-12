Cagliari-Empoli a reti inviolate | Caprile para tutto

CAGLIARI (ITALPRESS) – Il Cagliari e l'Empoli non vanno oltre un pareggio a reti bianche nel match dell'Unipol Domus valevole per la diciottesima ... (iltempo)

Oggi,edsaranno tre sfide dove il Milan, questo Milan, deve uscire con i tre punti. Stasera non è mai semplice, ma dobbiamo vincere' CREDERE IN QUESTO MILAN - 'Assolutamente. Dal mio ...Finisce 0 - 0 l'altro match delle 15 traed. .CAGLIARI (ITALPRESS) – Il Cagliari e l’Empoli non vanno oltre un pareggio a reti bianche nel match dell’Unipol Domus valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A. Protagonista del m ...Claudio Ranieri ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il pareggio contro l'Empoli. Queste le sue dichiarazioni: LA PARTITA - "Bisogna ringraziare i tifosi dando tutto sul campo. L'Empoli ha giocato ...