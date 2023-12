Cagliari-Empoli 0-0 LIVE | gara bloccata e priva di grosse emozioni – INTERVALLO

(Di sabato 30 dicembre 2023) All’Unipol Domus, il match valido per la 18esima giornata di Serie A 2023/2024 traed: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’Unipol Domus,edsi affrontano nel match valido per la 18esima giornata di campionato di Serie A 2023/2024.0-0: sintesi e moviola Iniziata4?inizialmente, le due squadre si studiano 14? Azzi salva tutto! Caputo va via a Goldaniga e mette al centro per Maldini, Azzi in ripiego devia in angolo con la punta del piede e salva tutto 19? Occasione! Destro a giro di Azzi dal lato corto dell’area di rigore con la palla che sibila il palo e si ...

Il Cagliari deve fare a meno di Tommaso Augello per la sfida contro l'Empoli, al via alle 15. L'assenza del terzino sinistro ex Samp... (calciomercato)

Il programma continua alle 15 quando scendono in campo Udinese - Bologna e. Alle 18 poi calcio d'inizio per Verona - Salernitana e Milan - Sassuolo. In serata, alle 20.45, il big ...Per l'ultima partita del 2023, il Cagliari ospiterà l'Empoli. Match chiave in ottica salvezza con lo scontro tra penultima e terzultima. Fischio d'inizio in programma alle ore 15 all'Unipol Domus di C ...