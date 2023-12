Buon compleanno Corrado Passera | Alessandra Mussolini…

Una vita dura, di sacrifici enormi, ostacoli e tragedie; ma anche di soddisfazione, per aver tirato su da sola, giovane vedova di incidente sul lavoro, dei bravi figlioli. In Via Case Nuove, dove ...Nonostante i cittadini italiani abbiano abbandonato le vecchie valute solo nel 2002, l'Euro il prossimo anno festeggia il suo venticinquesimo. E come si dice per i compleanniquarto ...Utilizzando un megafono per augurare a gran voce un buon compleanno alla sorella. Ma la sorpresa maggiore è la presenza di Greta Rossetti al Grande Fratello. Greta Rossetti, precedentemente coinvolta ...Grande festa a cascina Cantarane di Castelverde. Lungimiranza, dialogo e mediazione sono alcune delle caratteristiche predominanti dell'uomo simbolo del settore primario provinciale ...