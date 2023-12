Buffon smentisce Allegri | “Lo scudetto deve essere un obiettivo per la Juve”

Leggi su serieanews

(Di sabato 30 dicembre 2023) In attesa del match contro la Roma di Mourinho, in casabisogna registrare delle dichiarazioni di Gigi. Dopo la vittoria in trasferta della settimana scorsa contro il Frosinone, lantus questa sera ospiterà all’Allianz Stadium la Roma di José Mourinho. La gara contro i giallorossi, di fatto, rappresenta una grande occasione per gli Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.