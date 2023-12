Buffon | «Giocare per me rappresentava un riscatto Bello stare vicino a Spalletti»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 30 dicembre 2023) Gianluigi, ex portiere della Juventus, del Parma e dell’Italia, ha parlato a Tuttosport e si è raccontato Gianluigi, ex portiere della Juventus, del Parma e dell’Italia, ha parlato a Tuttosport e si è raccontato. Le sue dichiarazioni: ALGORITMI – «Io non credo che esista un modo universalmente valido per capire e raccontare il calcio: gli algoritmi da una parte, l’esperienza empirica e diretta dall’altra. Io sono fortunato perché posso fare da ponte fra il passato e il presente, con uno sguardo sul futuro. Per scegliere i giocatori con i quali comporre una squadra, i nuovi sistemi informatici sono di aiuto e non vanno sottovalutati. Per esempio, per scremare dalla massa venti buoni giocatori nel ruolo in cui stai cercando. Poi, quando l’asticella si alza e non devi più passare dal dodicesimo al terzo posto, ma dal terzo al primo, allora ...