Buchanan-Inter | cambiano costi | una volontà! Altro obiettivo – Sky

(Di sabato 30 dicembre 2023)è l’numero uno dell’in vista della sessione di calciomercato invernale ormai alle porte. Il canadese ha già annunciato al Bruges di non voler rinnovare, l’intenzione dei nerazzurri è quella di chiudere a breve ma serve una nuova offerta. Intanto, secondo Sky Sport, torna di moda Djaló ma c’è la concorrenza di un’altra big italiana RILANCIO – Tajonè il prescelto dell’per sostituire l’infortunato Cuadrado. La volontà del club nerazzurro è quella di chiudere, naturalmente con l’abolizione del decreto crescita isaranno leggermente più alti rispetto a quanto avrebbe sperato l’ma nei prossimi giorni si conta di chiudere. La richiesta del Bruges è di 10 milioni di euro, il giocatore è in scadenza nel 2025 e ha già ...

La sessione invernale di calciomercato sta per iniziare e per questo motivo le trattative sono pronte ad entrare nel vivo. Ecco il punto della ... (notizie)

Prosegue la trattativa per portare Buchanan all’Inter. Il Club Brugge al momento non ha dato l’OK al trasferimento, ma è in arrivo una nuova ... (inter-news)

... quando l'giocherà in casa contro il Verona, con Lautaro e Dimarco che dovrebbero tornare tra ... con i nerazzurri che devono chiudere immediatamente l'affare, sperando che arrivi anche ...Prendeteo Guirassy . Ora la cifra che dovranno tirare fuori le società per lo stipendio ... davanti ae Juve) ridisegneranno le loro strategie. Ma non troppo. Magari ci sarà un acquisto ...Fresco di firma fino al 2027, Federico Dimarco si concede ad un'intervista a Inter TV per per esprimere le sue sensazioni sul rinnovo di contratto con il club nerazzurro. "Sono veramente contento di ...Blog Calciomercato.com: L'ultima partita dell'anno da parte dell'Inter, termina per 1-1 contro un Genoa che ha meritato di portare a casa un buon pareggio. Un match ...