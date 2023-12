Brindisi di fine anno per il comitato di Caserta della Croce Rossa Italiana

(Di sabato 30 dicembre 2023). Nella serata di ieri, venerdì 29 dicembre, presso la sede di Via Petrarelle – Vicolo Pacifico si è tenuto il consuetodiorganizzato dalladidi cui è Presidente Teresa Natale. Tantissimi i volontari presenti che non sono voluti mancare all’appuntamento anche perchè l’incontro è stato motivo di resoconto delle numerose attività che la C.R.I. ha messo in campo nel corso dell’intero. Alha partecipato, fra gli altri, il Sindaco diCarlo Marino il quale ha voluto personalmente ringraziare il Presidente Teresa Natale e tutti i volontari evidenziando l’enorme lavoro di solidarietà che giornalmente la CRI mette a disposizione ...

(Adnkronos) – Un fuori programma che è già virale in Rete: il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca , è caduto, senza conseguenze per ... (giornaledellumbria)

(Adnkronos) – Un fuori programma che è già virale in Rete: il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca , è caduto, senza conseguenze per ... ()

Lo spettacolo inizia alle 21.45, ma si prosegue per tutta la serata con undi mezzanotte a ... "Aldi garantire la sicurezza urbana, l'incolumità fisica delle persone e la tutela del ...FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Lifestyle Viaggio tra i rooftop bar di New York per undianno Sorseggiare un Cosmopolitan con vista su Times Square o dare il benvenuto ...Il tentativo trovare la quadra o meglio…le ruote, sembra non essere andato a buon fine tra Busitalia e il Comune di Salerno. In queste ore dal… Leggi ...Operazione della Guardia di Finanza nel territorio della provincia di Brindisi. Un altro individuo denunciato per contrabbando.