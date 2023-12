Botti venduti in casa grazie ai canali social | «Affare da 10 milioni»

A Messina invece, gli agenti del commissariato di Capo d'Orlando hanno scovato un deposito al cui interno era stata nascosta più di una tonnellata diillegali in attesa di essereper l'...... sono stati intensificati i controlli su strada per contrastare la vendita abusiva di. Nei ...la commercializzazione di artifizi pirotecnici non conformi alle normative di sicurezza oda ...Ad esempio a Roma, i poliziotti della sottosezione Polizia stradale Roma nord, durante un controllo ad un autoarticolato proveniente dalla Bulgaria, hanno scoperto che lo stesso trasportava quasi ...La Polizia in campo contro i botti illegali: decine le tonnellate di artifizi pirotecnici non conformi alla norma sequestrati in tutta Italia.