Botti illegali in provincia di Latina | la Finanza ne sequestra 41 kg

(Di sabato 30 dicembre 2023) Pubblicato il 30 Dicembre, 2023 Con l’avvicinarsi delle celebrazioni di fine anno, la Guardia didiintensifica i servizili per contrastare la detenzione e la vendita illecita di materiale e giochi pirotecnici pericolosi. L’obiettivo primario è tutelare la sicurezza e la salute dei cittadini, prevenendo incidenti e danni a beni pubblici o privati. Individuazione del Soggetto Coinvolto Le attività di controllo del territorio hanno portato i militari del Gruppo di Formia a individuare un soggetto caratterizzato da spiccata delinquenzialità nel settore. Il soggetto aveva preso in locazione un locale, successivamente adibito alla vendita di materiale pirotecnico. La selezione mirata del target ha ottimizzato le risorse, dimostrando l’efficienza dell’operato della Guardia di ...

Mentre si susseguono le notizie di sequestri di quantità grandissime di, da Nord a Sud è lotta ai petardi, all'alcool e alle bottiglie in vetro. A 48 ore dalla notte di San Silvestro, molti i sindaci delle grandi città che hanno firmato le ordinanze per ...Gli uomini della guardia di finanza hanno trovato il materiale all'interno di tre furgoni nel quartiere PrenestinoUna cinquantenne è stata denunciata dai carabinieri della stazione Gazzi, a Messina, perché aveva in casa 300 chili di manufatti pirotecnici illegali, tra cui batterie di fuochi d’artificio con ...Nei giorni scorsi, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio e prevenzione dei reati, i Carabinieri della Stazione di Messina Gazzi ...