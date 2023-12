Botti di Capodanno | un incubo per animali domestici e selvatici Il vademecum dell’Enpa per proteggerli

(Di sabato 30 dicembre 2023) Si prepara un altroinfernale per gli, non solo, delle città italiane. Lo denuncia l’Enpa, lanciando un appello contro l’uso di fuochi pirotecnici. ”Ringrazio le Forze dell’Ordine per il loro incessante lavoro, ma è chiaro – afferma Carla Rocchi, Presidente nazionale Enpa – che purtroppo anche quest’anno sarà undapere ambiente”. “Per quanto diverse città hanno emanato e stanno emanando ordinanze anti fuochi d’artificio – prosegue la presidente– abbiamo visto già gli scorsi anni che senza controlli i divieti vengono totalmente ignorati e mi sembra improbabile che i vigili delle varie città vadano a mezzanotte in giro a fare multe. Sono convinta che assisteremo ancora una volta alla maleducazione di chi ...

In vista dei festeggiamenti le forze dell'ordine vigilano su fuochi d'artificio e "ordigni" artigianali non regolari, spesso "dedicati" a personaggi ... (tg24.sky)

Molti sindaci in tutta Italia hanno già firmato parecchie "ordinanze di Capodanno ". Anche i prefetti e forze dell'ordine stanno all’erta per il ... (tg24.sky)

vietati a Roma: le sanzioni. In strada 1.200 vigili... invitando la popolazione di Aosta e i visitatori a trascorrere il Capodanno e l'inizio del 2024 in modo sereno, evitando eccessi durante i festeggiamenti in piazza Chanoux. L'uso di petardi e fuochi d'artificio