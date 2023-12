Botti di Capodanno | un 13enne perde tre dita per un petardo artigianale

(Di sabato 30 dicembre 2023) A poche ore dai festeggiamenti del, iniziano a circolare le prime notizie di cronaca legate ai. Undi Statte, in provincia di Taranto, ha perso tre, due di una mano e uno dell'altra, in seguito all'esplosione di unche aveva acquistato poco prima da una donna. Il ragazzino, portato inizialmente all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, è stato poi trasferito al Policlinico di Bari, dove è stato ricoverato nel reparto di Chirurgia plastica e ricostruttiva. La donna è stata rintracciata e denunciata dai carabinieri. In tutta Italia da inizio dicembre si parla di 42 interventi che hanno portato al sequestro di oltre 1 milione e 700 mila fuochi artificiali illegali, per un peso complessivo di 40 tonnellate. Intanto a Roma è arrivata ieri ...

Festeggiare in sicurezza: è il messaggio che la polizia di Stato lancia ad un giorno dalla festa di. Gli incidenti con iI consigli arrivano a poche ore dalla notizia di un ennesimo incidente in cui il 28 dicembre è rimasto gravemente ferito un bambino di dieci anni che ha perso ...Per chi li usa i rischi sono enormi: perdita delle dita della mano, cecità, sordità, fino alla morte ILEGALI (E NON) Il2023 è ormai alle porte. E come ogni anno, l'attenzione delle ...Venerdì la polizia è intervenuta in un bar di Tremezzina dove, sotto il bancone, sono stati trovati 129 grossi petardi artigianali, del peso totale di oltre 7 chili, e 33 petardi flash, più piccoli.Sarà anche l’occasione per fare insieme un Brindisi ecologico!