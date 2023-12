Boom di casi | a Capodanno 1 milione di italiani a letto per l' influenza

Leggi su iltempo

(Di sabato 30 dicembre 2023) Aumento didi sindromi simil-li in Italia. Nella settimana che va da dal 18 al 24 dicembre, secondo l'ultimo rapporto RespiVirNet dell'Iss, istimati rapportati all'intera popolazione italiana sono circa 1.013.000, per un totale di circa 5.698.000a partire dall'inizio della sorveglianza. In questa settimana, la 51esima, l'incidenza è pari al 17,2per mille assistiti (15,6 nella settimana precedente), livello più elevato di quello osservato in tutte le precedenti stagioni, sostengono i bollettini della sorveglianza RespiVirNet. "Sono diversi gli agenti patogeni che concorrono all'aumento delle sindromi simil-li cui assistiamo anche questa settimana. Tra questi, si trova il SARS-CoV-2 che ormai si è insediato stabilmente tra noi e che circola a ...