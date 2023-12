Bologna Tram | affidati i lavori per la linea Verde | saranno eseguiti dallo stesso raggruppamento di imprese che sta realizzando la Rossa

(Di sabato 30 dicembre 2023) Il Comune diha affidato la realizzazione delladelallodiche stalacomposto da CMB (capogruppo) e da Alstom Ferroviaria, Amplia e Alstom Transport. Un’importante novità che accelera i tempi per l’apertura dei cantieri della secondatranviaria di, prevista nella primavera 2024, e consentirà di rispettare i tempi imposti dal PNRR. La realizzazione delle due linee in momenti successivi, come inizialmente previsto, non risulta più attuabile con l’inserimento delle opere nel PNRR e la coincidenza dei tempi realizzativi; infatti una gestione separata e non coordinata delle due linee tranviarie, ...

Dopo il ko di Brindisi in campionato e la trasferta in Eurolega a Monaco di Baviera contro il Bayern, la Virtus Bologna ospita la Bertram Derthona ... (europa.today)

...l'ingresso in cantiere della ditta appaltatrice per la realizzazione della linea rossa del, ...lavori cantiere Pontelungo...la realizzazione di una nuova rotonda prevista nel progetto della prima linea tranviaria di...stradale e modifiche della viabilità per i lavori di realizzazione della Linea Rossa delViale ...Dall’allarme per la Garisenda alla rivoluzione di Città 30. L’intreccio dei cantieri di Tram e Passante hanno reso difficile la circolazione. Il nodo degli extracosti. Malamovida: una diffida, tante p ...Il Comune di Bologna punta tutto su zona 30 (per la quale si spenderanno circa 800 mila euro) ztl ambientale, Passante e tram per accontentare sardine, centri sociali e ambientalisti da salotto. Il tu ...