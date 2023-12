Bologna | Thiago Motta | 'Posso solo ringraziare la squadra per un 2023 straordinario'

.... Da solo però combina poco. Orsolini (dal 55') 6 - Riesce a concludere ma non trova il gol. Zirkzee 5 - Arretra per ricevere palla perché con Perez non riesce mai a concludere. All....Motta prova a rivoluzionare il suo undici, ma in campo i rossoblù restano nervosi e in balia ...che di fatto non riesce a impensierire nemmeno nel finale gli avversari, accontentandosi ...L' Udinese ritrova la vittoria e lo fa in grande stile con un 3-0 contro il Bologna di Thiago Motta: decisive le reti di Pereyra, Lucca e Payero. I bianconeri non vincevano dal 4 novembre, dalla sfida ...SERIE A - I voti ai protagonisti della sfida del Bluenergy Stadium. Udinese travolgente con un grande Payero e la qualità di Pereyra. Lucca ancora in gol, difes ...