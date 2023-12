Bologna 1999 | quando i Ds non vollero candidare Eugenio Riccómini e vinse Guazzaloca

, ultimi mesi della Giunta di centrosinistra guidata dal sindaco Walter Vitali (vice sindaco Luigi Pedrazzi, assessori Flavio Delbono, Roberto Grandi, Paolo Ferratini, Lalla Golfarelli, ...Il secondo, dopo l'amara retrocessione del, sancita con un rigore inesistente assegnato da Trentalange aalla penultima giornata, aveva indossato la fascia di capitano. Palmieri, a ...Quando fu chiaro che il candidato sindaco non sarebbe stato Vitali, ha rivelato Naldi, un gruppo di compagni e amici chiese al professore, molto amato e stimato in città, la disponibilità a candidarsi ...I rossoblù in campo alle 15 per l’ultima sfida del 2023. Possibile titolarità per Urbanski, Kristiansen in vantaggio su Lucumi ...