Bolivia | ex presidente Evo Morales non potrà candidarsi nel 2025

(Di sabato 30 dicembre 2023) caption id="attachment 257311" align="alignleft" width="150" Evo/captionLa Corte Costituzionalena ha vietato all'exEvodialle presidenziali del, dopo aver abrogato la legge che permetteva un numero indefinito di mandati. La sentenza, che non è appellabile, rovescia la decisione adottata nel 2017 dalla stessa Corte che aveva invece considerato la rielezione come "un diritto umano".da parte sua ha definito la sentenza "politica", prova della "complicità di certi magistrati con la destrana su ordine dell'impero", un'allusione agli Stati Uniti. La sentenza stabilisce di fatto un limite massimo di due mandati, successivi o meno, sia per ilche per il ...