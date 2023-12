Bocciato in prima elementare | i genitori fanno ricorso al Tar Arriva la sentenza | ma lui si è diplomato

(Di sabato 30 dicembre 2023)innel 2010 per ragioni che iconsideravano immotivate, tredici anni dopoladel Tar Marche. Ma il giovane, ora ventenne, si è giàalle superiori. È accaduto a Civitanova Marche, in provincia di Macerata, scrive il Corriere Adriatico. Lo studente stava frequentando il primo anno di scuola, ma un provvedimento del Consiglio di classe datato 10 luglio 2010 aveva bloccato la sua ammissione alla secondaa causa delle diverse insufficienze registrate in pagella dopo varie assenze. Di qui, la decisione deidi appellarsi al Tribunale amministrativo regionale, adducendo «comportamenti illegittimi» da parte della scuolaria “Silvio Zavatti”. ...

inelementare nel 2010 per ragioni che i genitori consideravano immotivate, tredici anni dopo arriva la sentenza del Tar Marche. Ma il giovane, ora ventenne, si è già diplomato alle ......abbandona la scuoladi finire le superiori e il 17,9% dei ragazzi tra i 15 e i 29 anni non studia, non si sta formando e non lavora. Per questo abbiamo presentato un ordine del giorno...Bocciato in prima elementare, il Tar fissa l’udienza per dire se può andare in seconda elementare. Il “bambino” però ormai è… Leggi ...SERIE A - I voti ai protagonisti della sfida del Bluenergy Stadium. Udinese travolgente con un grande Payero e la qualità di Pereyra. Lucca ancora in gol, difes ...