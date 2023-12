Blitz della Questura | Sequestrati 50 Chili di Esplosivi Illegali in Vista del Capodanno

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 30 dicembre 2023) Chieti - In un'operazione mirata a garantire la sicurezza pubblica durante le festività di fine anno, ladi Chieti ha condotto un'azione di controllo su esercizi commerciali che vendono artifici pirotecnici. L'operazione è stata guidata dal Questore di Chieti, Aurelio Montaruli, in seguito a una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduta dal Prefetto MarioCioppa. L'ispezione, condotta dalla Divisione Polizia Amministrativa e Socialedi Chieti, insieme al Nucleo Artificieri AntisabotaggioPolizia di Stato di Pescara, ha preso di mira gli esercizi commerciali che trattano prodotti di genere non alimentare, con particolare attenzione agli artifici pirotecnici. Il risultato dei controlli è stato il sequestro di oltre 50 kg di ...