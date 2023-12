Bimbo di 10 anni perde tre dita per l’esplosione di un petardo

(Di sabato 30 dicembre 2023) Ha perso treun bambino di dieciin provincia di Taranto per l’improvvisa esplosione di unartigianale che aveva acquistato poco prima da una donna che è stata rintracciata e denunciata. L’episodio è avvenuto il 28 dicembre. Il ragazzino ha perso il pollice della mano sinistra e duedella mano destra. Il bambino, portato inizialmente all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, è stato poi trasportato al Policlinico di Bari dove è stato ricoverato nel reparto di Chirurgia plastica e ricostruttiva. Nell’abitazione della donna sono stati ritrovati altri fuochi d’artificio detenuti illecitamente. Un caso non isolato, come purtroppo spesso accade a ridosso di Capodanno. È di queste ore la notizia di un ragazzo di 28gravemente ferito ad Anzio, e attualmente in terapia ...

Un bambino di dieci anni in provincia di Taranto ha perso il pollice della mano sinistra e due dita della mano destra per l'improvvisa esplosione di un petardo artigianale che aveva acquistato poco prima da una donna che è stata rintracciata e denunciata.