Bimbo di 10 anni perde 3 dita a causa di un petardo

(Di sabato 30 dicembre 2023) Un bambino di dieciin provincia di Taranto ha perso il pollice della mano sinistra e duedella mano destra per l’improvvisa esplosione di unartigianale che aveva acquistato poco prima da una donna che è stata rintracciata e denunciata. E’ accaduto nella tarda erata del 28 dicembre. Il bambino portato inizialmente all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto è stato poi trasportato al Policlinico di Bari dove è stato ricoverato nel reparto di Chirurgia plastica e ricostruttiva. Nell’abitazione della donna sono stati ritrovati altri fuochi d’artificio detenuti illecitamente. first appeared on Tarantini Time Quotidiano.

