Biden scavalca il Congresso | via libera a 157 milioni di aiuti militari per Israele

(Di sabato 30 dicembre 2023) La Casa Bianca ha dato l'ok all'invio di equipaggiamento alle Idf per un valore di 147,5di dollari. È la seconda volta in un mese che l'amministrazione ricorre a questa procedura di emergenza

Il Texas sfida apertamente Joee si fa la sua legge anti clandestini. Greg Abbottil governo federale. La questione potrebbe finire alla Corte suprema. Lo speciale contiene due ...Il Texas sfida apertamente Joee si fa la sua legge anti clandestini. Greg Abbottil governo federale. La questione potrebbe finire alla Corte suprema. Lo speciale contiene due ...La Casa Bianca ha dato l'ok all'invio di equipaggiamento alle Idf per un valore di 147,5 milioni di dollari. È la seconda volta in un mese che l'amministrazione ricorre a questa procedura di emergenza ...(ANSA) - ROMA, 20 DIC - "Non mi sembra che farsi coinvolgere in un ulteriore conflitto sia il nostro obiettivo. Ma siccome bisogna essere ossequiosi a Washington manderemo una fregata e forse delle ar ...