Biden | Maduro e quello strano ritardo sul processo a “El Pollo”

(Di sabato 30 dicembre 2023) Scoop del corrispondente a Washington di ABC, David Alandete: l’amministrazionerinvia ildelCarvajal perché è impegnata in un appeasement a 360 gradi conIl giudice di New York che indaga sul caso contro Hugo Armando Carvajal, alias ‘el’, estradato dalla Spagna negli Stati Uniti il 19 luglio 2023, ha perso la pazienza per i ritardi della Procura e l’ha esortata a smettere di ritardare inutilmente l’inizio del. Carvajal, che era il capo dell’intelligence militare venezuelana, è stato accusato dal marzo 2011 ma ora l’ufficio del pubblico ministero USA sostiene che ilnon potrà iniziare prima di giugno 2024 senza spiegarne i motivi. Ciò significa che una macrocausa in cui anche Nicolásè ...

...pattato con Joe(attraverso la mediazione del Qatar) che ha riportato a Caracas l'imprenditore colombiano Alex Saab . Sarebbero stati ben 36 i prigionieri politici scambiati da(di cui ...Non sembra arrestarsi il preoccupante appeasement dell'amministrazionenei confronti del regime di Nicolas. Gli Stati Uniti hanno ottenuto da Caracas la liberazione di alcuni prigionieri in cambio del rilascio di uno stretto alleato del presidente ...Nel terzo trimestre del 2023, il Venezuela ha raggiunto il tasso di inflazione più basso dal 2014, ha osservato anche Maduro, mentre la produzione di petrolio è cresciuta del 12,99% in settori quali l ...Noi e i nostri 172 partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per ...