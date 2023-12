Biciclette e piste ciclabili? Strade trasformate in circuiti senza regole

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 30 dicembre 2023) La bicicletta oggi a Milano èdubbiot il mezzo di locomozione più pericoloso che ci sia. Per chi pedala e anche per tutti gli altri. È il risultato di una politica ossessivamente seguita dalla giunta comunale cittadina che, pur di facilitare l'uso delle due ruote, ha creato di fatto una situazione da far west, elevando chi pedala al di sopra del codice della strada. Abbiamo così ragazzini, arzilli pensionati, svagate madri di famiglia e immigrati che sfrecciano più veloci di Speedy Gonzales grazie alle loro bici elettriche e ormai ritengono che lesiano di loro esclusiva proprietà, considerando un abusivo chiunque altro le impegni. Sbucano contromano all'improvviso, viaggiano nella notte oltre i 50 chilometri orarifanalini accesi, sorpassano a sinistra, sbandano paurosamente tenendo il manubrio con una mano sola ...