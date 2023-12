Biagio Antonacci | il nuovo singolo è “A cena con gli Dei”

(Di sabato 30 dicembre 2023) MILANO –è tornato dal 29 dicembre con il“Acon gli Dei”, un brano uptempo in perfetto stileche anticipa l’uscita dell’album di inediti previsto per il 12 gennaio 2024 (pubblicato su etichetta Iris e distribuito da Epic Records/Sony Music Italy). Èstesso a raccontare il suo, una canzone potente che parla di relazioni e consapevolezza: «Acon gli Dei è una canzone che parla di inizi, di come sia difficile lasciare andare e di quanto l’ego personale influisca sul processo di consapevolezza. Quando un rapporto finisce restiamo meravigliati. Pensiamo di aver dato il massimo e dunque chi può essere meglio di noi? Solo degli dei», come ...

