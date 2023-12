Bernardeschi-Juventus | si può fare | c’è l’opzione del prestito semestrale

Federico Bernardeschi si dice contento per la posizione in classifica della sua ex Juventus (nuovamente superata dall’Inter, ora al primo posto). Di ... (inter-news)

Tempo di rinnovi in casa bianconera tra voci di mercato e la rincorsa in campionato all’Inter capolista. Come prevedibile, la Juventus blinda ... (sport.periodicodaily)

Resta viva l'ipotesi Federicoper lacome riportato da Tmw . Il centrocampista si può muovere dal Toronto, dopo che in estate è stato a un passo dal Besiktas ma che, per motivi fiscali, non ha potuto ......jbjerg è molto vicino alla. Pare essere fatto il passaggio di Bonucci alla Roma con un ingaggio di un milione di euro. Buchanan potrebbe andare a puntellare l'Inter, mentresi ...Federico Bernardeschi può tornare alla Juventus: c'è il si di Allegri per l'operazione, rimane solo il nodo... dell'ingaggio ...Il direttore tecnico Cristiano Giuntoli e il d.s. Giovanni Manna, reduci da due mesi di sondaggi e missioni all’estero, sono pronti a rinforzare la squadra di Allegri ...