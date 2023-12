Berlino | la spiegazione del finale

Camille riesce quindi a metterecon le spalle al muro e il nostro accetta di consegnarle i soldi: la storia tra i due ci lascia quindi con questo finale in sospeso , ma con l'accordo ormai ...Ma c'è una. Costringendo Fratelli d'Italia e la Lega al voto sulla riforma del Mes, l'... Prima,e Parigi hanno sbloccato gli aiuti di stato con una mossa che per Roma era ...Come finiscono le avventure di Berlino nello spin-off de La Casa di Carta L'amore con Camille trionferà Scopriamolo insieme ...Come finisce Berlino, il prequel de La casa di carta in streaming dal 29 dicembre su Netflix: spiegazione dell'episodio 8.