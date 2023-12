Benzema-Al-Ittihad | arriva una nuova versione sulla sua partenza

Scoppia la bufera sul caso Karim Benzema : l'attaccante dell'Al Ittihad non si è presentato agli allenamenti per via di... un infortunio (itasportpress)

...francese Karimha assicurato che la partenza da Gedda sarebbe legata a un infortunio al piede, aggiungendo che il giocatore aveva ricevuto il via libera dal suo club, l'Al -, e dai ......il nome di Karim, finito nell'occhio del ciclone delle critiche a causa del suo atteggiamento. Il francese, nonostante abbia segnato 12 reti in 20 presenze ufficiali con l' Al, non ...l'entourage dell'attaccante francese Karim Benzema ha assicurato che la partenza da Gedda sarebbe legata a un infortunio al piede, aggiungendo che il giocatore aveva ricevuto il via libera dal suo ...Laporta e Otavio completano il 4-1 sull'Al Taawon. Successo di misura per l'Al Shaba, 0-0 tra Al Fateh e Al Akhdoud ...