Benvenuti nel Sannio | il Teatro Romano e l’Arco Traiano di Benevento FOTO

(Di sabato 30 dicembre 2023) Inizialmente si chiamò Maleventum, da Maloenton, la cui etimologia sarebbe da identificarsi in Malies, o Malocis: nel periodo della romanizzazione,divenne un importante e ricco centro economico legato all’economia agricola, alla pastorizia, alle attività commerciali che videro floridezza grazie al passaggio della via Traiana, … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb.

Se vogliamo parlare della genuinità dei prodotti sanniti, non possiamo non nominare una delle grandi eccellenze sannite: il prosciutto di ... (fremondoweb)

Presso il Santuario mariano dell’Assunta, Basilica pontificia di Guardia Sanframondi , in una nicchia dietro all’altare centrale, si mostra la ... (fremondoweb)

... Charlotte e Louis possono giocare in libertà La festa dei Middleton inzia giàpomeriggio del 31 e i bambini sono. I genitori di Kate allestiscono enormi tendoni riscaldati nei vasti ...È quanto dichiarano in una nota Piergiorgio, Presidente Nazionale di Ecoitaliasolidale e ... Alcune stime sostengono chenostro Paese oltre 5.000 animali muoiano a causa dei botti di fine ...Una rassegna delle migliori "cose" che hanno segnato il 2023. Un modo per salutare l'anno che giunge al termine e dare il benvenuto a quello nuovo con lo spirito giusto ...Proliferano i primi cittadini eletti con un listone unico. Da destra a sinistra: trovare chi è disponibile è un’impresa, soprattutto nei piccoli centri ...