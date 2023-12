Belen e la nuova frecciatina ad Antonino Spinalbese dopo la lite social | poi la dedica a se stessa

vita per Antonino Spinalbese Ecco l'avventura nel marketing per l'ex diè volata in Argentina con i figli e il nuovo compagno Elio Lorenzoni, ma la questione non sembra conclusa. ...Stavolta sotto i riflettori Martina Stella con la fine del suo matrimonio con Andrea Manfredonia , i litigi social trae Antonino sulla custodia della figlia durante le feste, la...Belen Rodriguez è tornata all'attacco di Antonino Spinalbese, ex compagno e papà della figlia Luna. Da giorni le notizie che ...In risposta a una critica di una fan, Belen Rodriguez ha lanciato nuove frecciatine contro i suoi ex su Instagram ...