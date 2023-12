Bastardi senza gloria | un commando speciale

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 30 dicembre 2023)Sky Cinema action ore 21 Con Brad Pitt, Christoph Waltz, Diane Kruger. Regia di Quentin Tarantino. Produzione USA 2009. Durata: 2 ore e 33 minuti LA TRAMA Nella Francia occupata dai nazisti gli americani introducono unformato da soldati ebrei che combattono come gli indiani del West. Colpiscono e fuggono. Uccidono spietatamente e persino scotennano. Non si fanno mai prendere . Anzi combinano un feroce attentato in un cinema di Parigi dove trovano la morte (ma come? Nel 1943) Hitler e Goebbels. PERCHE' VEDERLO perchè qui Tarantino da sfogo alla sua cinemania mettendoci proprio dentro tutto . Il suo amore per il vecchio cinema italiano (è il remake di un nostro guerresco del 1977 "Quel maledetto treno blindato") il suo omaggio ai classici ...