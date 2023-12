Basket | Trinchieri è il nuovo allenatore dello Zalgiris Kaunas | squadra lituana

Leggi su sportface

(Di sabato 30 dicembre 2023) Andreavola in Lituania: sarà ilal posto di Kazys Maksvytis. Il 55enne coach milanese è reduce da un triennio alla guida del Bayern Monaco, che ha condotto per due anni di fila ai play-off di Eurolega. In precedenza aveva guidato Cremona, Caserta, Veroli e Cantù prima di iniziare un lungo girovagare all’estero come ct della Grecia e poidell’Unics Kazan in Russia, del Brose Bamberg in Germania e del Partizan in Serbia, prima di approdare al Bayern.avrà il compito di risollevare le sorti in Eurolega, attualmente 16esimo con un bilancio di 5 vittorie e 12 sconfitte. Nel suo palmares figurano una Supercoppa italiana con Cantù, tre ...