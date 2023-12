Basket | Serie A1 | Pistoia vince in volata su Treviso per 86-89

Leggi su sportface

(Di sabato 30 dicembre 2023) Nella serata del 30 dicembre vanno in scena le gare tra Sassari e Venezia e tra. A spuntarla sono i veneziani e la squadra di, che collezionano tre importanti punti nella quattordicesima giornata diA1 maschile. In trasferta, Venezia batte Sassari per 62-73. Nelle prime battute di gioco, i padroni di casa riescono a dettare il ritmo di gioco, anche se nel finale del primo quarto Venezia trova il pareggio sul 18-18. Nel secondo parziale, Sassari rimane avanti per la maggior parte del tempo di gioco, ma nel finale i veneziani entrano definitivamente in partita e mettono a punto il sorpasso, andando a riposo sul 28-34. La seconda metà di partita è poi gestita dal Venezia, che sale in cattedra e detta il ritmo. Il terzo quarto si conclude 46-53, mentre sul finale i veneziani costruiscono un ...