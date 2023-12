Basket | Serie A1 2023 2024 | risultati e classifica regular season aggiornata

(Di sabato 30 dicembre 2023) Idi tutte le partite e ladelladellaA1di. Tutto pronto per l’inizio della nuova stagione del massimo campionato italiano di pallacanestro. Alte le aspettative che ogni squadra porta con sé, con la volontà di fare un campionato all’altezza: ricomincia la caccia all’Olimpia Milano, detentrice del titolo, e la sua lotta costante con la Virtus Bologna, ma sono numerose le outsider che puntano a un posto tra le migliori otto per poi provare il colpaccio ai playoff. REGOLAMENTOA1Germani Brescia 23pt (11V, 3P) Umana Reyer ...

Il LIVE in diretta di Brescia-Olimpia Milano , sfida valida come 14^ giornata della Serie A1 2023 / 2024 di basket . Derby lombardo di altissima ... (sportface)

Il LIVE in diretta di Napoli-Tortona , sfida valida come 14^ giornata della Serie A1 2023 / 2024 di basket . Ad affrontarsi sono due squadre che stanno ... (sportface)

Tutto facile per la Vanoli Cremona , che nella prima gara di questo pomeriggio diA , valida per la quattordicesima giornata, supera l' Happy Casa Brindisi 75 - 58. La formazione guidata da Demis Cavina conduce dall'inizio alla fine, trovando l'allungo già sul finire del ...2023 - 2024A Squadra Virtus Bologna La Virtus Pallacanestro Bologna S.p. A. comunica, in una nota di stampa, che Devontae Cacok ha riportato un trauma al ginocchio destro nel corso della ...La Generazione Vincente Napoli Basket, dopo aver rimediato la quarta sconfitta sul ... essendo stato anche uno dei fautori della promozione della Generazione Vincente in Serie A e cumulando un totale ...Il PalaLeonessa è una bolgia e la Germani completa l'impresa: 72-64 ai rivali, a cui non basta l'ottimo ultimo quarto di Shabazz Napier.