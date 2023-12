Basket | rescissione consensuale del contratto tra Openjobmetis Varese e Willie Cauley-Stein

Leggi su oasport

(Di sabato 30 dicembre 2023) Si interrompe definitivamente dopo pochi mesi l’avventura varesina di, in seguito all’annuncio odierno della società lombarda che ufficializza ladelche li legava fino al 30 giugno 2024. In realtà il lungo americano non scendeva in campo dallo scorso 10 dicembre a Brindisi. “Pallacanestrocomunica che nella giornata di oggi è stata firmata la risoluzionedelcon. Al giocatore vanno i ringraziamenti per l’impegno profuso durante il periodo di permanenza con la maglia biancorossa e i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera“, si legge nella nota stampa della ...