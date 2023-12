Basket femminile | successi per Venezia e Campobasso nella settima giornata di Serie A1

(Di sabato 30 dicembre 2023) Ultimo turno dell’anno solare 2023 per laA1 di, con le due sfide rimanenti per ladella regular season 2023-2024 terminate pochi minuti fa. Andiamo a vedere come sono andate. ALAMA SAN MARTINO DI LUPARI-UMANA REYER55-70 L’Umana Reyerespugna San Martino di Lupari (Padova) per 53-70 grazie ad un ultimo quarto da 22-7 di parziale. Avvio di match favorevole alle padrone di casa (5-2), con Lorela Cubaj che accorcia per la Reyer (7-6). Shepard mette la freccia per le oro-granata (7-8), con Turcinovic e Kuier che combattono a suon di triple (13-13). Pan da tre e Cubaj da due ridanno il vantaggio all’Umana (17-18), ma San Martino di Lupari non molla e si ritrova davanti con Kostowicz. Ci pensa Matilde Villa a segnare ...

Ultimo turno dell'anno solare 2023 per la Serie A1 di basket femminile, con le due sfide rimanenti per la settima giornata della regular season 2023-2024 terminate pochi minuti fa. Andiamo a vedere co ...