Basket | Eurolega | Monaco ferma Barcellona | Olympiacos vince a Berlino

(Di sabato 30 dicembre 2023) Nella serata del 29 dicembre vanno in scena la partita tra Albae la gara che vede protagonisti, entrambi match validi per il diciassettesimo turno di. L’per 67-94 contro i berlinesi, che restano così sul fondo della classifica europea, dopo diverse partite difficili. I greci collezionano così tre importanti punti per rimanere nella lotta del centro gruppo. Qualche ora più tardi,ha la meglio sundo 91-71. Gli spagnoli restano così alle spalle della Virtus Bologna nella classifica generale, conche conquista una posizione. SportFace.

In attesa di tornare in campo la prossima settimana con un doppio turno, stasera sono andate in archivio le ultime due partite del girone d’andata ... ()

... avendo salutato il CSKA Mosca che come tutti i club russi è stato escluso dall'). L'...e dovrebbe rientrare non prima di metà febbraio) rimane uno dei giocatori di riferimento del...Dopo essere cresciuto cestisticamente in Lettonia e aver giocato nel suo paese di origini fino al 2019, Rihards ha assaggiato subito l', disputando due stagioni all' Asvel . Poi il ...In attesa di tornare in campo la prossima settimana con un doppio turno, stasera sono andate in archivio le ultime due partite del girone d'andata dell'Eurolega 2023-2024 di basket maschile. Siamo giu ...Netta vittoria del Monaco che aggrava la crisi del Barcelona, sempre più in difficoltà tra ACB Liga Endesa e Turkish Airlines EuroLeague.